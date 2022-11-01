День матері в Україні. Історична довідка

1928 рік

Завдяки Союзу українок Канади вперше День Матері відсвяткували ще в далекому 1928 році в українській громаді.



А вже на наступний рік це свято прийшло до Львова. Ініціаторкою цього дійства стала Кисілевська Олена (українська письменниця, журналістка, редактор і видавець, громадсько-політична та культурно-освітня діячка, - Ред.), яка займала на той час посаду редактора тижневика "Жіноча доля".



Того ж 1929 р. "Союз українок" (найбільша жіноча організація в Галичині, перейменована з "Жіночої громади", з осідком у Львові. Діяла до 1938 року, - Ред.) зініціював святкування Дня Матері й на Тернопільщині.



До проведення свята охоче долучались різноманітні організації на кшталт "Просвіти", "Пласту", "Рідної школи", "Соколу" тощо.



Фестивалі, конференції, концерти "полетіли" по всій Східній Галичині. День Матері став тим святом, який набував все більшої популярності й святкувався на всю потужність.

Але прийшов 1939 рік…

Радянська влада заборонила святкування Дня Матері. Під час Другої світової війни та окупації проукраїнськими активістами були зроблені спроби відродити цю знакову та урочисту подію. В пресі почали печататись статті відомих людей, лідерів думок. Дружина Олега Ольжича (український поет, політичний діяч, -Ред.) Білецька також не залишається осторонь і пише статтю "В день матері" для "Українського вісника" (Берлін, 31.05, 1942 рік). А далі пішли статті одна за одною. Серед них: "Свято матері" у "Васильківських вістях" за 30.05, у 1943 році), "В поклоні українській матері" у "Холмській землі" за 07.05, 1944 рік тощо. У статтях переважно розповідалась історія свята, яке поширене на цілий світ та наводились приклади про потребу відзначення Дня Матері в Україні. Часопис "Краківські вісті" у 1944 році запропонував поновити святкування Дня Матері 24.07 у День святої Ольги. Ця стаття була передрукована 03.04. в берлінських "Вістях" у 1944 році.

Спливав час.

І тільки в 1990 році під тиском багатьох громадських організацій (найбільше додали сил - "Союз українок"), Свято матері нарешті повернулося до нашої країни. Офіційно в Україні цей день ми відзначаємо з 2000 року в другу неділю травня.

Ми радо та щиро вітаємо своїх матерів та дякуємо їм за життя й опіку.



