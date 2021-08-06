День у зоні ООС: росіяни обстріляли українських військових із заборонених мінометів і протитанкової зброї
У п'ятницю, 6 серпня, станом на 17:30 російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил два рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.
У напрямку Водяного, що на Приазов'ї, загарбники стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - зазначили у штабі ООС.
Бойових втрат серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.
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