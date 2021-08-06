День у зоні ООС: росіяни обстріляли українських військових із заборонених мінометів і протитанкової зброї

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.



У напрямку Водяного, що на Приазов'ї, загарбники стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - зазначили у штабі ООС.



Бойових втрат серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.

