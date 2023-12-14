Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство 14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших

14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших

14 грудня, 2023 четвер
10:00
Суспільство Чорнобиль

14 грудня вшановуємо День пам'яті жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС був заснований в Україні 10 листопада 2006 року. Відзначається щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. 

Чорнобильська катастофа, яка сталася в квітні 1986 року, вважається наймасштабнішою серед техногенних аварій у світі. Від людей, які ліквідовували наслідки вибухів на ядерному реакторі, залежала безпека не лише України. Тому щороку ми віддаємо шану ліквідаторам. Подія була офіційно встановлена 2006 року, але ті, хто займався наслідками катастрофи, щороку збиралися для згадки про інших ще від 1987 року.

Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи у Києві

Фото: з відкритих джерел

Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи у Києві.

Яке церковне свято 14 грудня

Святий апостол Філімон та його дружина Апфія

Святий апостол Филимон та його дружина АпфіяФото: з загальнодоступних джерел


14 грудня за новим церковним календарем згадують чотирьох великомучеників - Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха. У народному календарі - Филимонів день.
Филимон, Аполлоній, Аріан і Феотих жили в III столітті в Єгипті. Це були часи гонінь на християн, тому християнську віру часто сповідували таємно. Якось Аполлоній, який таємно прийняв хрещення, хотів умовити Филимона вдягнути його одяг і принести жертву язичницьким богам. Тоді Филимон зізнався, що теж сповідує віру в Христа. Аполлонію стало соромно і він відкрито став говорити про свою віру. Разом із Филимоном їх заарештували і довго катували, а потім стратили. Несподівано для всіх їхній мучитель Аріан і його підлеглий Фетіох також прийняли хрещення - і були за це страчені.

Про що говорять прикмети на 14 грудня

  • якщо сніг іде пластівцями - бути негоді
  • іній на деревах - влітку буде багато роси
  • собаки виють - до снігопаду
  • вітер північний - весна буде пізньою і холодною
  • хмари йдуть проти вітру - весна буде ранньою і теплою

Що не можна робити 14 грудня

  • вживати алкоголь
  • лихословити, лаятися
  • їсти м'ясні та молочні продукти 
  • відмовляти в допомозі

Що можна робити 14 грудня

У народі Филимонов день, як уже говорилося, вважається одним з найнебезпечніших в році - за старих часів вірили, що в цей час всюди гуляє нечисть і остерігалися зустрічі з нею. Щоб відлякати нечисту силу, потрібно обов'язково вмитися з ранку - вважається, що нечисть боїться води, а також зробити прибирання в домі - туди, де панує порядок, зло не проникне.

14 грудня - іменини 

  • Марк
  • Митрофан
  • Олександр
  • Іван
  • Євген
  • Михайло
  • Катерина
  • Олексій
  • Григорій
  • Порфирій.
Новини
Україна
ЧАЕС
аварії
ПЦУ
Читайте також:
ракетна атака на Київ
13 грудня, 2023 середа
У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ
Аерофлот
12 грудня, 2023 вiвторок
У Росії літак "Аерофлоту" з 387 пасажирами на борту двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
13 грудня, 2023 середа
Росіяни атакували Київ балістикою: постраждали 53 людини, є руйнування
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 грудня
11:16
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни посилюють репресії в окупації через підготовку до "виборів" Путіна, - ГУР
11:03
Ольга Стефанішина
Наразі є можливості для діалогу з Угорщиною щодо вступу України в ЄС, - Стефанішина
10:50
Північний кордон, обладнуються рубежі
На Чернігівщині формують дві смуги оборони
10:40
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1212
В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
10:39
Кібератака на Kyivstar: у НБУ радять банкам створити резервні канали зв'язку
10:34
Оновлено
електроенергія
На Київщині та Одещині енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи
10:19
Держана прикордонна служба
На Сумщині українські прикордонники вступили в бій з російською ДРГ
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 грудня: скільки коштують долар і євро
10:07
OPINION
Ірина Федорів
Закон про містоґвалтування: історія триває
10:07
російські військові кораблі у Чорному морі
Аби посилити ППО в окупованому Криму, росіяни використовують носії "Калібрів", - ISW
10:01
Японія, Британія й Італія підписали спільну угоду щодо розробки нового винищувача
Японія, Британія й Італія підписали спільну угоду щодо розробки нового винищувача
09:52
Оновлено
обстріл, ППО
У РФ заявили про нібито 9 знищених БПЛА, ЗМІ повідомляють про спецоперацію ГУР
09:20
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на чергуванні перебувають 3 ворожі кораблі
09:06
санкції проти Росії
Радник керівника ОП: 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ дуже близький до погодження
08:47
Дональд Туск
Запросив відвідати Україну: Зеленський поговорив телефоном із Туском
08:37
Херсонщина
Окупанти вночі атакували село Миролюбівка на Херсонщині: загинула жінка
08:29
Оновлено
Одещина ракетний удар безпілотники війна з Росією
Росія запустила декілька груп "шахедів" та ракети. На Одещині постраждали 11 людей
08:05
Аналітика
сша допомога Україні
Встигнути до Різдва? Чому у США не можуть домовитись про допомогу Україні та в чому небезпека
08:01
OPINION
Сергій Будкін
Крах Росії почався з... яєць
07:56
Інфографіка
розбита російська техніка
Українські сили за добу ліквідували 1300 окупантів, 10 танків та 10 крилатих ракет, - Генштаб
07:45
Центр національного спротиву
Українські партизани в Москві пробралися на територію частини Росгвардії, - АТЕШ
07:36
сніг, негода в Україні
Київ засипало снігом: на дороги виїхали понад 400 одиниць спецтехніки
07:25
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі збила 41 із 42 "шахедів"
07:18
Україна, Велика Британія та Естонія домовилися про спільне цифрове виробництво
Україна, Велика Британія та Естонія домовилися про спільне цифрове виробництво
07:00
Анонс
Зоря, Даниїл Алефіренко, Ліга конференцій
"Зоря" - "Брейдаблік": де та коли дивитись заключний матч українців у Лізі конференцій
06:51
Полонені
Штурмуючи позиції ЗСУ, окупанти прикриваються українськими полоненими, як живими щитами. Лубінець відреагував
06:33
малий бізнес
Мінекономіки пропонує скасувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм для бізнесу
06:13
Кирило Буданов
МВС Росії оголосило у розшук керівника ГУР Кирила Буданова
05:28
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
У Німеччині відбулась перша зустріч коаліції зі зміцнення ППО України
04:40
ХАМАС напав на Ізраїль
США і Велика Британія ввели нові санкції проти ХАМАС
04:12
Естонія
В Естонії триває укріплення кордону з РФ: збудовано 40-кілометровий паркан
03:44
Сенат США
Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет у розмірі $886 млрд
03:16
Єнс Столтенберг
НАТО збільшив військовий бюджет 2024 року на 12% – він становитиме понад 2 млрд євро
02:20
Джо Байден
Палата представників конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Байдена
01:52
Шарль Мішель
Зеленський напередодні саміту Євроради поговорив з її президентом Шарлем Мішелем
01:24
Tesla Model Y sport
Tesla відкличе більше ніж 2 млн автомобілів через недоліки автопілота
01:13
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко, Лунін та компанія: хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів
01:00
Герт Вілдерс
Лідер ультраправих переможців виборів у Нідерландах: повністю не підтримую усе, що зробив Путін
01:00
Оновлено
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 13 грудня
00:56
Швейцарія
Новим президентом Швейцарії обрано Віолу Амхерт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV