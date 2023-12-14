14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС був заснований в Україні 10 листопада 2006 року. Відзначається щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Чорнобильська катастофа, яка сталася в квітні 1986 року, вважається наймасштабнішою серед техногенних аварій у світі. Від людей, які ліквідовували наслідки вибухів на ядерному реакторі, залежала безпека не лише України. Тому щороку ми віддаємо шану ліквідаторам. Подія була офіційно встановлена 2006 року, але ті, хто займався наслідками катастрофи, щороку збиралися для згадки про інших ще від 1987 року.

Фото: з відкритих джерел

Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи у Києві.

Яке церковне свято 14 грудня

Святий апостол Филимон та його дружина АпфіяФото: з загальнодоступних джерел

Про що говорять прикмети на 14 грудня

якщо сніг іде пластівцями - бути негоді

іній на деревах - влітку буде багато роси

собаки виють - до снігопаду

вітер північний - весна буде пізньою і холодною

хмари йдуть проти вітру - весна буде ранньою і теплою

Що не можна робити 14 грудня

вживати алкоголь

лихословити, лаятися

їсти м'ясні та молочні продукти

відмовляти в допомозі

Що можна робити 14 грудня

14 грудня за новим церковним календарем згадують чотирьох великомучеників - Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха. У народному календарі - Филимонів день.Филимон, Аполлоній, Аріан і Феотих жили в III столітті в Єгипті. Це були часи гонінь на християн, тому християнську віру часто сповідували таємно. Якось Аполлоній, який таємно прийняв хрещення, хотів умовити Филимона вдягнути його одяг і принести жертву язичницьким богам. Тоді Филимон зізнався, що теж сповідує віру в Христа. Аполлонію стало соромно і він відкрито став говорити про свою віру. Разом із Филимоном їх заарештували і довго катували, а потім стратили. Несподівано для всіх їхній мучитель Аріан і його підлеглий Фетіох також прийняли хрещення - і були за це страчені.

У народі Филимонов день, як уже говорилося, вважається одним з найнебезпечніших в році - за старих часів вірили, що в цей час всюди гуляє нечисть і остерігалися зустрічі з нею. Щоб відлякати нечисту силу, потрібно обов'язково вмитися з ранку - вважається, що нечисть боїться води, а також зробити прибирання в домі - туди, де панує порядок, зло не проникне.

14 грудня - іменини