"День, який історія України точно пам’ятатиме": Зеленський про рішення Єврокомісії щодо переговорів про членство в ЄС
Президент Володимир Зеленський заявив, що середа, 8 листопада, це день, який історія України точно буде пам’ятати
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Є позитив від Єврокомісії – рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Це саме те рішення, якого ми очікували. Я дякую тобі, Урсуло, пані Президентко Європейської комісії, усім твоїм колегам за те, що ви незмінно та щиро завжди вірили та вірите в Україну. Наш народ заслуговує бути у ЄС – разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо", - заявив Володимир Зеленський.
За словами президента, немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу.
"Бо це й політичний захист для наших спільних цінностей, це й економічна безпека, це – найголовніше – і одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті", - каже Володимир Зеленський.
- У середу, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.
- Володимир Зеленський указ "Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу".
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