"День, який історія України точно пам’ятатиме": Зеленський про рішення Єврокомісії щодо переговорів про членство в ЄС

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Є позитив від Єврокомісії – рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Це саме те рішення, якого ми очікували. Я дякую тобі, Урсуло, пані Президентко Європейської комісії, усім твоїм колегам за те, що ви незмінно та щиро завжди вірили та вірите в Україну. Наш народ заслуговує бути у ЄС – разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо", - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу.

"Бо це й політичний захист для наших спільних цінностей, це й економічна безпека, це – найголовніше – і одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті", - каже Володимир Зеленський.