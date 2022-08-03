"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського комбата, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували командира батальйону російських десантників Дениса Сорокіна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир батальйону 11 ОДШБр підполковник Сорокін Денис зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 29 липня снайпер ЗСУ ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ Івана Поздєєва.
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