Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир батальйону 11 ОДШБр підполковник Сорокін Денис зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

29 липня снайпер ЗСУ ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ Івана Поздєєва.

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