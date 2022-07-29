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Український снайпер ліквідував командира Костромського полку армії РФ

29 липня, 2022 п'ятниця
23:34
війна з Росією ЗСУ снайпер

Снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ Івана Поздєєва

Про це повідомляє Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідці.

"28 липня під час рекогносцирування місцевості снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331 парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 88 парашутно-десантної дивізії Західного військового округу Збройних Сил РФ Івана Поздєєва", – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що окремі підрозділи 331 парашутно-десантного полку фіксувалися у районі населеного пункту Архангельське в Херсонській області на Криворізькому напрямку.

  • Польська служба зовнішньої розвідки опублікувала перехоплення розмов росіян про Путіна.
  • У перехопленні української розвідки окупант поскаржився дружині, що російські командири стріляють своїм солдатам по ногах.
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