Український снайпер ліквідував командира Костромського полку армії РФ
Снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ Івана Поздєєва
Про це повідомляє Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідці.
"28 липня під час рекогносцирування місцевості снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331 парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 88 парашутно-десантної дивізії Західного військового округу Збройних Сил РФ Івана Поздєєва", – йдеться у повідомленні.
У розвідці додали, що окремі підрозділи 331 парашутно-десантного полку фіксувалися у районі населеного пункту Архангельське в Херсонській області на Криворізькому напрямку.
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