"У бункері сидить, на папірці солдатиків рухає". Польська служба зовнішньої розвідки опублікувала перехоплення розмов росіян про Путіна
Служба зовнішньої розвідки Польщі опублікувала витяги з перехоплення телефонної розмови російського військового
В опублікованому записі є лише фрази одного учасника розмови. Він розповідає, що у них у місті "навіть на дитячих заходах намети ставлять від міністерства оборони, щоби контракти підписували... А що – діти контракти підписуватимуть?" – запитує він.
Потім розмова стосується Путіна. "Сидить отой у бункері, руками розводить, він же не знає, що тут все сп***но, тут розкрадено, там спорядження про...но, тут мертві душі служать... Він же цього не знає, йому ж говорять, що все за***сь. А він сидить там, на папірці солдатиків рухає, от і все", - каже росіянин.
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