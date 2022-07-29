Путіну було нецікаво. Радник президента США з нацбезпеки Салліван про передвоєнні спроби США домовитися з Росією
Перед війною США пропонували Росії компроміси, але Путіну це було нецікаво, — заявив Джейк Салліван
Про це радник президента США з нацбезпеки розповів в інтерв'ю телеканалу "Дождь".
Салліван повідомив, що до 24 лютого США "були дуже активні в дипломатичному сенсі". Президент США Джо Байден регулярно телефонував Путіну, пропозиція США була зафіксована на папері та оприлюднена.
"Ми подавали пропозиції, щоб сказати: США не розміщуватимуть ракети та бойові частини в Україні на довгостроковій основі. США були готові обговорювати з урядом Росії угоду, в рамках якої навчання та польоти бомбардувальників були б набагато прозорішими, щоб знизити ризики можливого непорозуміння або неправильної оцінки", – сказав Салліван.
Але Володимиру Путіну це було нецікаво, — зауважив Салліван.
"Він хотів війни, а зараз Путін ясно дав зрозуміти, що він не зацікавлений у тому, щоб повернутися за стіл переговорів, щоб насправді дійти дипломатичного рішення", - заявив радник президента США з нацбезпеки.
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