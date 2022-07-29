Про це радник президента США з нацбезпеки розповів в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Салліван повідомив, що до 24 лютого США "були дуже активні в дипломатичному сенсі". Президент США Джо Байден регулярно телефонував Путіну, пропозиція США була зафіксована на папері та оприлюднена.

"Ми подавали пропозиції, щоб сказати: США не розміщуватимуть ракети та бойові частини в Україні на довгостроковій основі. США були готові обговорювати з урядом Росії угоду, в рамках якої навчання та польоти бомбардувальників були б набагато прозорішими, щоб знизити ризики можливого непорозуміння або неправильної оцінки", – сказав Салліван.

Але Володимиру Путіну це було нецікаво, — зауважив Салліван.

"Він хотів війни, а зараз Путін ясно дав зрозуміти, що він не зацікавлений у тому, щоб повернутися за стіл переговорів, щоб насправді дійти дипломатичного рішення", - заявив радник президента США з нацбезпеки.

29 липня держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії.

США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори і пропонують винагороду.

28 липня генерал Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни з Росією.

Того ж дня посол США у НАТО озвучила перспективи завершення війни.

28 липня Сенат США закликав держдеп визнати Росію спонсором тероризму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні.

Раніше спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму, наголосивши, що в іншому випадку конгрес може зробити це самостійно.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про розгляд питання визнання Росії спонсором тероризму.

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