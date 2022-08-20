"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували російського старшого лейтенанта Андрія Попова
Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Андрій Попов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 19 серпня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували старшого офіцера батареї росіян капітана Дмитра Грушенка.
- Також він розповів про ліквідацію російського підполковника поліції у відставці Марата Давлянова.
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