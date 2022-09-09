Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир десантно-штурмового взводу 83-ї ОДШБр старший лейтенант Дмитро Лагуткін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив він.

9 вересня військовий повідомив, що в Україні ліквідували російського командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Миколу Дембовича "Титана".

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