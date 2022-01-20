Депортований з Австралії тенісист-анктивакцинатор Джокович подасть на уряд країни до суду
Сербський тенісист Новак Джокович вирішив позиватися до уряду Австралії через депортацію за відсутність щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє The Sun.
Зазначається, що Джокович подасть до суду через жорстоке поводження. Таким серб вважає утримання в карантинному готелі в Мельбурні після того, як йому перший раз анулювали візу.
"Добре відомо, що Новак та його родина вважають, що з ним погано поводилися в карантинному готелі у Мельбурні. Його мати розповіла, що в готелі були "хмари" бліх та личинок. Його фактично тримали в полоні", — розповіло джерело видання, близьке до агента Джоковича.
Очікується, що сума позову може скласти $4,4 млн.
Новак Джокович є противником вакцинації від коронавірусу та, попри вимоги австралійського законодавства, прилетів до країни для участі у Australian Open без щеплення.
- Нагадаємо, 16 січня першу ракетку світу Новака Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19.
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