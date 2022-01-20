Депортований з Австралії тенісист-анктивакцинатор Джокович подасть на уряд країни до суду

Про це повідомляє The Sun.

Зазначається, що Джокович подасть до суду через жорстоке поводження. Таким серб вважає утримання в карантинному готелі в Мельбурні після того, як йому перший раз анулювали візу.

"Добре відомо, що Новак та його родина вважають, що з ним погано поводилися в карантинному готелі у Мельбурні. Його мати розповіла, що в готелі були "хмари" бліх та личинок. Його фактично тримали в полоні", — розповіло джерело видання, близьке до агента Джоковича.

Очікується, що сума позову може скласти $4,4 млн.

Новак Джокович є противником вакцинації від коронавірусу та, попри вимоги австралійського законодавства, прилетів до країни для участі у Australian Open без щеплення.