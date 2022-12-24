Депутат партії Санду пропонує демілітаризувати "Придністров’я" спільно з Україною та НАТО
Депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой пропонує демілітаризувати "Придністров’я" спільно з Україною та НАТО
Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву Нантоя.
"Я не вважаю, що так званий придністровський конфлікт має вирішуватися на основі діалогу з Тирасполем. Кишинів разом із партнерами має розробити план дій і викласти його на стіл. Тих, хто погоджується, можна пробачити, а тих, хто ні - просто потрібно піти. Тут ми не бавимося з переговорами, тому що цей режим не має права на існування", - наголосив він.
За його словами, що вирішення конфлікту буде мирним "тільки тому, що зараз "Придністров'я" перебуває в дуже складній ситуації".
"Якщо ви хочете зберегти свою мову, ідентичність, культуру – це історія, але якщо ви хочете зробити російську "матрьошку" з Республіки Молдова, тут Кишинів повинен мати чітку, жорстку позицію без комплексів меншовартості перед групою крикунів, які ходять з усякими божевільними ідеями й вважають російську мову своїм суверенним правом, забуваючи рідну мову і нав'язуючи російську мову всьому молдовському суспільству", - додав він.
Окремо, на думку депутата PAS, має вирішуватись питання демілітаризації регіону. "І, звичайно, тут необхідні скоординовані дії з Україною і НАТО. Тому що ми не будемо щирими, якщо станемо говорити про реінтеграцію країни без конкретного плану повної демілітаризації цієї території", – вважає Нантой.
Видання зазначає, що партія "Дія та Солідарність" прокоментувала NewsMaker, що "заяви пана Оазу Нантоя не були узгоджені з партією".
- 1 грудня Молдова під час засідання ради міністрів закордонних справ ОБСЄ закликала до виведення російських військ з окупованого "Придністров'я". Крім того, міністрів закликали звернути увагу на склад боєприпасів, які лишилися ще з часів СРСР, у селі Кобасна, які розміщенні там незаконно.
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