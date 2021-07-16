Депутати подали понад 10 тис. правок до "ресурсного" законопроєкту, - нардеп Железняк
Народні депутати подали понад 10 тис. правок до так званого "ресурсного" законопроєкту №5600, який передбачає підвищення низки податків
Про це народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Секретаріат почав зводити правки до податкового законопроєкту 5600. Поки зрозуміло, що їх більше 10 000. Але враховуючи, що деякі колеги спеціально подавали їх у форматі сканів, то кількість може зрости ще на кілька тисяч", - написав Железняк.
- Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила за основу законопроєкт №5600 щодо підвищення ряду податків.
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