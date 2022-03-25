Депутатка Данильченко, яку окупанти "призначили" керувати адміністрацією Мелітополя, заборонила роздачу гумдопомоги, - міський голова
Самопроголошена керівниця окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко підписала наказ про заборону роздачі гуманітарної допомоги
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Facebook.
За його словами, до Мелітополя волонтерами було успішно доставлено партію гумдопомоги. Зокрема це 3 тон продовольчих товарів, 2 тони дитячого харчування та медикаменти.
Проте Федоров повідомляє, що самопроголошена керівниця окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко заборонила роздавати провізію жителям. Про це йдеться у підписаному колабораціоністкою наказі.
Пожежна частина, на якій зберігається гумдопомога, нині заблокована окупантами зі зброєю.
Вивезти партію для її розповсюдження наразі неможливо.
Також, як повідомляє міський голова, є інформація, що російські військові планують викрасти частину гуманітарної допомоги, щоб реалізувати її за готівку.
Іншу частину збираються використовувати у особистих цілях.
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