Держава не в змозі самостійно подбати про своє військо і ще хоче стягнути податок на волонтерство, - волонтерка Корчинська
Волонтерка Оксана Корчинська зазначила, що уряд вимагає сплати податку з волонтерської допомоги у розмірі 19,5%
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Фронтові стабілізаційні пункти, де рятують поранених з поля бою не забезпечуються державою взагалі. 99% забезпечення цих пунктів - це волонтери. Ми дізналися, що уряд вимагає сплати з волонтерської допомоги податок у розмірі 19,5%. Тобто система самостійно не в змозі подбати про своє військо, забезпечити армію, поранених та реабілітацію", - наголосила Корчинська.
За словами волонтерки, держава не в змозі знайти техніку, реанімобілі, санітарні автомобілі для нашого війська, все це роблять волонтери.
"І волонтерам ще кажуть, що потрібно назбирати 19,5% від допомоги, щоб ще податки заплатити", - підкреслила Корчинська.
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