Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Фронтові стабілізаційні пункти, де рятують поранених з поля бою не забезпечуються державою взагалі. 99% забезпечення цих пунктів - це волонтери. Ми дізналися, що уряд вимагає сплати з волонтерської допомоги податок у розмірі 19,5%. Тобто система самостійно не в змозі подбати про своє військо, забезпечити армію, поранених та реабілітацію", - наголосила Корчинська.

За словами волонтерки, держава не в змозі знайти техніку, реанімобілі, санітарні автомобілі для нашого війська, все це роблять волонтери.

"І волонтерам ще кажуть, що потрібно назбирати 19,5% від допомоги, щоб ще податки заплатити", - підкреслила Корчинська.