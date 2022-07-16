Відповідне рішення ухвалив Кабмін 16 липня, повідомив голова Міносвіти Сергій Шкарлет в Telegram.

За його словами, президент України Володимир Зеленський поставив завдання врегулювати це питання та надати допомогу від держави, звільнивши понад 13 тис. студентів від сплати заборгованості.

"Сьогодні уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання", - йдеться у дописі Шкарлета.

Голова Міносвіти заявив, що з метою ворядкування неможливого забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, розрахування за надані комунальні послуги тощо, МОН ініціювало питання компенсації витрат закладів вищої. Таким чином, у 2022 році 86 млн 814,4 тис. гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти.

Перед цим міністр освіти Шкарлет пояснив, як навчатимуться там, де на всіх учасників навчального процесу немає місця в укритті.

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