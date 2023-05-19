Державі повернули земельні ділянки на березі Дніпра, які були у власності дружини Медведчука
Суд відстояв право держави на землі лісогосподарського площею 9,5 га за понад 204 млн грн, які незаконно передали у власність дружини лідера забороненої партії ОПЗЖ Оксани Марченко
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Київська обласна прокуратура в суді повернула державі земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн", - пише відомство.
Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі річки Дніпро у Бориспільському районі була незаконно передана у приватну власність очільника забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Згодом землю перевели до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата позбавленого українського громадянства Оксана Марченко.
- 29 серпня 2022 року у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.
- 7 лютого стало відомо, що компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру, а згодом викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.
- 23 лютого суд наклав арешт на активи та майно Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
- 24 березня суд наклав арешт на приховані активи Марченко на суму понад 440 млн грн.
- 5 квітня біля Славська на Львівщині арештували земельні ділянки Оксани Марченко вартістю 17,5 млн грн, яку під будівництво готелю незаконно передав сколівський чиновник. Йдеться про сільськогосподарські та рекреаційні землі.
- Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченку - дружину колишнього народного депутата, кума Путіна, Віктора Медведчука.
- 12 квітня Велика Британія запровадила санкції проти родичів російських олігархів Керімова, Скоча і Євтушенкова, а також дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.
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