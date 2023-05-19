Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Київська обласна прокуратура в суді повернула державі земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн", - пише відомство.

Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі річки Дніпро у Бориспільському районі була незаконно передана у приватну власність очільника забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом землю перевели до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата позбавленого українського громадянства Оксана Марченко.