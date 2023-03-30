Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Кремль видає бажане за дійсне. Навіть російські економісти говорять, що для російської економіки, щоб вона реально не почала тонути, часу залишилось до кінця цього року. Тому, що гаманець, яким Путін хизувався кілька років підряд, називаючи цифри у $500 млрд, сьогодні налічує $150 млрд. Але ці цифри теж перебільшені", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, державний бюджет Росії починає тріщати по швах.

"Якщо взяти до уваги, що державний бюджет Росії починає тріщати по швах, тому що надходження від нафти й газу впали вдвічі, то зрозуміло, що до кінця року в бюджеті РФ буде дірка, яку вже не буде чим закривати", - додав Огризко.