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Ексклюзив

Державний бюджет Росії починає тріщати по швах, - дипломат Огризко

30 березня, 2023 четвер
08:10
війна з Росією Путін

Дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко вважає, що до кінця року в бюджеті РФ буде дірка, яку вже не буде чим закривати

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Кремль видає бажане за дійсне. Навіть російські економісти говорять, що для російської економіки, щоб вона реально не почала тонути, часу залишилось до кінця цього року. Тому, що гаманець, яким Путін хизувався кілька років підряд, називаючи цифри у $500 млрд, сьогодні налічує $150 млрд. Але ці цифри теж перебільшені", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, державний бюджет Росії починає тріщати по швах.

"Якщо взяти до уваги, що державний бюджет Росії починає тріщати по швах, тому що надходження від нафти й газу впали вдвічі, то зрозуміло, що до кінця року в бюджеті РФ буде дірка, яку вже не буде чим закривати", - додав Огризко.

  • 8 липня 2022 року правоохоронці наклали арешт на корпоративні права та нерухомість 11 підприємств бенефіціарами яких є російські корпорації - нафтогазова компанія "Роснефть", Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" та газовидобувна і розподільна монополія "Газпром".  
  • 2 серпня 2022 року Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши двох ексменеджерів Роснєфті. 
  • 9 березня США отримали ордер на арешт літака Boeing, який належить російській компанії "Роснєфть". Вартість апарата - понад $25 млн.   
  • The Wall Street Journal повідомляє, що через війну і введені санкції економіка Росії починає зазнавати краху.

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