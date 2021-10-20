Державний ПриватБанк у січні-вересні отримав 21,2 млрд грн чистого прибутку
Державний ПриватБанк у січні вересні отримав 21,2 млрд грн чистого прибутку, що майже відповідає аналогічному періоду минулого року
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Згідно з повідомленням, ПриватБанк отримав за підсумками 9 місяців 2021 року прибуток у розмірі 21,2 млрд грн, що майже відповідає показнику прибутку за аналогічний період минулого року - 21,3 млрд грн.
Зазначається, що зростання кредитного портфелю банку за звітний період склало 19% завдяки пожвавленню ділової активності в Україні та зваженій політиці ризик-менеджменту. Водночас обсяги розміщених у банку коштів клієнтів залишаються стабільними, навіть в умовах значного зниження ставок за депозитами на ринку.
У преслужбі додали, що операційний прибуток ПриватБанку за дев'ять місяців зріс на 9 млрд грн за рахунок розвитку бізнесу та контролю за витратами.
Водночас макрофактори, які обумовлюють коливання вартості портфелю державних цінних паперів, у 2021 році негативно вплинули на результат ПриватБанку, зменшивши його прибуток на 6,7 млрд грн.
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