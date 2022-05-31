Держбюджет України лише на третину поповнюється з власних джерел, решта – від міжнародних донорів, - Мінфін
Державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, допомога партнерів – наразі найважливіше джерело для держбюджету.
"Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний – це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів", - зазначив Марченко.
- Відзначимо, на саміті ЄС домовились підготувати для України новий пакет допомоги на 9 млрд євро.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе