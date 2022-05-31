Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, допомога партнерів – наразі найважливіше джерело для держбюджету.

"Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний – це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів", - зазначив Марченко.

Відзначимо, на саміті ЄС домовились підготувати для України новий пакет допомоги на 9 млрд євро.

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