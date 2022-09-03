Держдеп США погодив продаж зброї Тайваню на понад $1 млрд
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму $1,1 млрд
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон
Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму близько 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму близько 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на близько 665,4 млн доларів.
- Пакет був оголошений після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню. Про нього стало відомо у кінці серпня.
- Експерти зазначають, що Китай використовує військові навчання для імітації атак на кораблі США.
- Також Байден просить конгрес США дати додаткові $13,7 млрд для України.
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