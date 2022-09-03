Держдеп США погодив продаж зброї Тайваню на понад $1 млрд

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон

Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму близько 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму близько 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на близько 665,4 млн доларів.

Пакет був оголошений після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню. Про нього стало відомо у кінці серпня.

Експерти зазначають, що Китай використовує військові навчання для імітації атак на кораблі США.

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