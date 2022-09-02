Ще $13,7 млрд. Байден просить конгрес США дати додаткові кошти Україні

Про це повідомляє The Washington Post.

Білий дім просить затвердити виділення понад $47,1 млрд на фонди надзвичайних ситуацій на осінь цього року, серед яких передбачено кошти для України.

Решта грошей підуть на фінансування заходів боротьби з коронавірусом, спалахом захворюваності на мавпячу віспу й допомоги у зв'язку з нещодавніми стихійними лихами в Кентуккі та інших штатах. Конгрес повинен продовжити поточне фінансування федеральних установ до того, як воно закінчиться 30 вересня.

Запит надійшов у час, коли законодавці готуються повернутися до Вашингтона та фінансувати уряд, включає $13,7 млрд для України, серед іншого гроші на обладнання, підтримку розвідки та пряму бюджетну підтримку. Шаланда Янг, директор Управління та бюджету Білого дому, сказала, що понад три чверті із 40 мільярдів, затверджених Конгресом на початку цього року, уже виплачено або виділено.

"Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою демократію, і ми не можемо дозволити, щоб ця підтримка України вичерпалася", — заявила Янг.