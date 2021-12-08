Держдеп США: Путін воліє відродити СРСР та увійти в історію

Про це вона заявила після відеопереговорів президента США Джо Байдена та очільника Росії Володимира Путіна.

Нуланд зазначила, що Путін розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону впливу і прагне увійти в історію, відтворивши СРСР.

"Є побоювання вважати, що він в якості проєкту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим або він вирішить піти далі?", - наголосила вона.

За слова представниці Держдепу, Путін недооцінює США та європейських союзників, які готові протистояти агресії РФ.

"Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною і важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною і важкою для Росії", - додала вона.



Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник РФ Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".

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