Держдеп США схвалив продаж Україні ЗРК NASAMS на $285 млн
Держдеп прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України ЗРК NASAMS та пов’язаного обладнання за орієнтовною вартістю $285 млн
Про це йдеться в офіційному пресрелізі на сайті Держдепу.
Зазначається, що агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони вже видало необхідну сертифікацію.
"Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру", - сказано у документі.
При цьому пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.
Основним підрядником замовлення стане Raytheon Missiles and Defense, Тусон, Аризона.
NASAMS — це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Її використовують 12 країн світу, США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого Дому, а в Латвії її розмістили для захисту Балтійського регіону.
- Нагадаємо, 7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
- 1 грудня стало відомо, що Пентагон замовив для України шість батарей ППО NASAMS на $1,2 млрд
- 10 січня у міноборони Канади оголосили, що купують у США комплекс ППО NASAMS для України.
- 10 березня уряд Норвегії повідомив, що країна передасть Україні два комплекси NASAMS у співпраці зі США.
- 18 травня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ході свого візиту до Норвегії повідомив, що Україна отримає ще більше систем ППО NASAMS.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе