Держдеп США схвалив продаж Україні ЗРК NASAMS на $285 млн

Про це йдеться в офіційному пресрелізі на сайті Держдепу.

Зазначається, що агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони вже видало необхідну сертифікацію.

"Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру", - сказано у документі.

При цьому пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.

Основним підрядником замовлення стане Raytheon Missiles and Defense, Тусон, Аризона.

NASAMS — це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Її використовують 12 країн світу, США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого Дому, а в Латвії її розмістили для захисту Балтійського регіону.