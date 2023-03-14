Держдеп США вважає, що Лукашенка поїхав до Ірану в інтересах Росії
Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна.
"Що стосується візиту Лукашенка до Ірану, то ми розглядаємо це як ще більше поглиблення відносин між Іраном та Росією", - наголосив Прайс.
За словами представника Держдепартаменту США, взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між двома країнами. Водночас США турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися Росії суверенітетом власної держави.
Прессекретар Держдепу також заявив, що у Білому домі уважно стежать за розвитком відносин РФ та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.
- Нагадаємо, 12 березня Олександр Лукашенко розпочав дводенний візит до Ірану. Самопроголошений президент Білорусі та лідер Ірану Ебрахім Раїсі підписали дорожню карту про співпрацю між країнами.
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