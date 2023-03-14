Держдеп США вважає, що Лукашенка поїхав до Ірану в інтересах Росії

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна.

"Що стосується візиту Лукашенка до Ірану, то ми розглядаємо це як ще більше поглиблення відносин між Іраном та Росією", - наголосив Прайс.

За словами представника Держдепартаменту США, взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між двома країнами. Водночас США турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися Росії суверенітетом власної держави.

Прессекретар Держдепу також заявив, що у Білому домі уважно стежать за розвитком відносин РФ та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.