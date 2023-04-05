Держдеп: У США бачать майбутнє України як сильної і незалежної демократії
Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з агресією РФ та бачать майбутнє України як сильної, незалежної та демократичної держави
Про це йдеться у заяві державного департаменту США після зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена та очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
"Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна-НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування", - йдеться у заяві дипломатів Америки.
У держдепі додали, що Блінкен і Кулеба обговорили, зокрема подальшу військову допомогу Вашингтона Києву.
"Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни", - додали дипломати.
- 4 квітня Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,6 млрд доларів, який містить додаткові боєприпаси для HIMARS, ЗРК Patriot й артилерійські снаряди.
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