Про це йдеться у заяві державного департаменту США після зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена та очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна-НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування", - йдеться у заяві дипломатів Америки.

У держдепі додали, що Блінкен і Кулеба обговорили, зокрема подальшу військову допомогу Вашингтона Києву.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни", - додали дипломати.