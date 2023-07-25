Держдеп уточнив, яку площу України вдалося звільнити від окупації РФ

Таку оцінку озвучив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Якщо рахувати включно з Кримом, то Україна повернула близько 45% своєї території", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США у відповідь на прохання уточнити заяву держсекретаря Ентоні Блінкена з цього приводу.

Водночас Міллер зазначив, що в контексті відвоювання захоплених збройним шляхом українських земель після 2014 року, без урахування Криму, ЗСУ визволили близько 61% територій.

"Отже, Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які Росія тимчасово окупувала", - підкреслив представник Держдепу.