Держдеп уточнив, яку площу України вдалося звільнити від окупації РФ
Україна повернула близько 45% власних територій, тимчасово окупованих російськими загарбниками, якщо при цьому враховувати Кримський півострів, без нього – понад 60%
Таку оцінку озвучив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Якщо рахувати включно з Кримом, то Україна повернула близько 45% своєї території", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США у відповідь на прохання уточнити заяву держсекретаря Ентоні Блінкена з цього приводу.
Водночас Міллер зазначив, що в контексті відвоювання захоплених збройним шляхом українських земель після 2014 року, без урахування Криму, ЗСУ визволили близько 61% територій.
"Отже, Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які Росія тимчасово окупувала", - підкреслив представник Держдепу.
- Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна повернула близько 50% тимчасово окупованих земель.
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