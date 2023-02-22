Держдума проголосувала за призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння
Держдума РФ підтримала рішення російського диктатора Володимира Путіна про призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Держдума 22 лютого підтримала закон, який 21 лютого було подано Путіним.
У пояснювальній записці депутати з РФ звинуватили у призупиненні договору, який було підписано у Празі 8 квітня 2010 року, Сполучені Штати.
"США цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за договором у зазначеній сфері діяльності", - йдеться у документі.
У самому законі зазначається, що рішення про поновлення Росією дії Договору між РФ і США щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь ухвалюватиметься особисто президентом РФ.
- 21 січня Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
- Також Путін наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї.
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