Про це повідомляють російські ЗМІ.

Держдума 22 лютого підтримала закон, який 21 лютого було подано Путіним.

У пояснювальній записці депутати з РФ звинуватили у призупиненні договору, який було підписано у Празі 8 квітня 2010 року, Сполучені Штати.

"США цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за договором у зазначеній сфері діяльності", - йдеться у документі.

У самому законі зазначається, що рішення про поновлення Росією дії Договору між РФ і США щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь ухвалюватиметься особисто президентом РФ.