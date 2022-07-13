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Держдума РФ готує зміни в законодавство для спрощення крадіжок продукції з тимчасово окупованих територій України

13 липня, 2022 середа
14:00
Новини зерно хліб пшениця елеватор

Держдума збирається узаконити "вивезення" зерна та іншої продукції з України – до цього влада РФ щоразу заперечувала факти крадіжки

Про це повідомляє російськомовний естонський телеграм-канал "Можем обяснить".

Законопроект буде розглянутий на екстреному засіданні 15 липня, повідомило джерело каналу «Можемо пояснити» у нижній палаті парламенту. Він внесений групою депутатів на чолі із Сергієм Мироновим.

Щоб спростити вивіз сільгосппродукції, депутати вирішили внести зміни до закону "Про митне регулювання". Як виявилося, зараз вивезенню товарів та продуктів із непідконтрольних Києву регіонів заважають митники. У пояснювальній записці йдеться, що вони "оформлюють продовольчі вантажі з ДНР, ЛНР та звільнених територій України впродовж тривалого часу".

"В результаті таких заходів і нездійснення вільного пропуску фермерів через державний кордон, подальше ввезення вантажів, що особливо швидко псуються, стає безглуздим", — сказано в документі.

Для зміни ситуації до митного закону буде додано окремий розділ "Особливості переміщення через митний кордон товарів на ділянках, що примикають до районів проведення спеціальної військової операції на територіях "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" та України". У ній з'явиться стаття, яка передбачає, що ввезення товарів до Росії з ДНР, ЛНР та України "здійснюється на основі права Євразійського економічного союзу".

Таким чином, рішення про вивезення товарів з України ухвалюється фактично в односторонньому порядку — у березні Київ припинив із Москвою будь-які торговельні відносини. При цьому 2021 року обсяг імпорту з України до Росії становив понад $4 млрд. У ЄврАзЕс Україна, як відомо, не перебуває. Аналогічні правила діятимуть і на ввезення продукції в Україну та невизнані республіки.

Влада України неодноразово про крадіжки зерна та іншої продукції з окупованих територій країни. Згідно з оцінками аналітиків, росіяни вже вивезли. із окупованих територій близько 220 тис. тонн зернових культур.

Росія ж заперечує факт крадіжки зерна — глава МЗС Сергій Лавров заяви), що київська влада сама спантеличена ідеєю "де б що поцупити", переносячи на інших це прагнення. Проте сама влада окупованих регіонів підтверджу) ці звинувачення — так званий "заступник голови військово-громадянської адміністрації регіону Кирило Стремоусов" наприкінці травня підтвердив, що в РФ розпочато експорт зерна минулого врожаю.

  • Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі відбувається чотиристороння зустріч щодо вивозу українського зерна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ про розблокування експорту українського зерна перебувають на фінальній стадії.
  • Напередодні в ОК "Південь" розповіли, як забезпечують транзит зерна через гирло Дунаю після звільнення Зміїного. Також стало відомо, що на завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів.

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