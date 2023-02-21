Про це заявила в ефірі артоглядачка Еспресо Лєна Чиченіна.

"З Оленою Гончарук не підписано контракт. Її не влаштувало багато пунктів, зокрема те, що підписання зобов'язує внести у реєстр новий статус Довженко-Центру - комерційне підприємство. Якщо це станеться, то Довженко-центр перестає бути соціальним закладом, нести просвітницьку функцію, розповідати людям про кіно, а муситиме заробляти гроші, аби отримувати прибутки. Там потрібно усе ставити на комерційну основу", - сказала журналістка.

За словами Чиченіної, Гончарук піти на таке не могла - вона сказала, що згідно з контрактом керівник буде не захищений, тому його будуть далі опрацьовувати.

"Ми поговорили з заступницею голови Держкіно Юлією Шевчук. Вона сказала, що є 5 пунктів, де немає згоди. Гончарук сказала, що таких пунктів значно більше. Є певні звинувачення від кіноспільноти, що Держкіно робить все можливе, щоб не підписати цей контракт. Шевчук сказала, що вони зацікавлені підписати контракт і підпишуть його після обговорень та компромісу", - підсумувала вона.