Держкіно не підписує контракт із Гончарук, вона не згодна з комерціалізацією Довженко-Центру, - Чиченіна
Державне агенство з питань кіно не підписало контракт із Оленою Гончарук, переможницею конкурсу на посаду генерального директора Довженко-Центру
Про це заявила в ефірі артоглядачка Еспресо Лєна Чиченіна.
"З Оленою Гончарук не підписано контракт. Її не влаштувало багато пунктів, зокрема те, що підписання зобов'язує внести у реєстр новий статус Довженко-Центру - комерційне підприємство. Якщо це станеться, то Довженко-центр перестає бути соціальним закладом, нести просвітницьку функцію, розповідати людям про кіно, а муситиме заробляти гроші, аби отримувати прибутки. Там потрібно усе ставити на комерційну основу", - сказала журналістка.
За словами Чиченіної, Гончарук піти на таке не могла - вона сказала, що згідно з контрактом керівник буде не захищений, тому його будуть далі опрацьовувати.
"Ми поговорили з заступницею голови Держкіно Юлією Шевчук. Вона сказала, що є 5 пунктів, де немає згоди. Гончарук сказала, що таких пунктів значно більше. Є певні звинувачення від кіноспільноти, що Держкіно робить все можливе, щоб не підписати цей контракт. Шевчук сказала, що вони зацікавлені підписати контракт і підпишуть його після обговорень та компромісу", - підсумувала вона.
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24 січня у Державному агентстві України з питань кіно повідомили, що завершився строк прийому документів від кандидатів на посаду керівника держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка". 6 лютого відбулося засідання конкурсної комісії Держкіно, яка обрала нового керівника "Довженко-центру" - ним стала Олена Гончарук.
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