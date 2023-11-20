Держмистецтв оголосило імена претендентів на премію імені Катерини Білокур у 2023 році
Держагентство України з питань мистецтв і мистецької освіти оголосило імена претендентів на премію ім. Катерини Білокур у 2023 році. Усього номіновано 18 митців
Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
На здобуття премії цьогоріч номінуються:
- Борисенко Лідія — цикл творів "Українські берегині";
- Гарко Людмила — цикл робіт "Помандруй у казку";
- Горобчук Іван — цикл творів народного малярства "Міфологеми українського села";
- Дзюрбей Ольга — серія робіт;
- Добровольська Валентина — серія робіт;
- Дудка Світлана-Роксолана — проєкт "Кахлі";
- Жебчук Олег — монументально-декоративна композиція "Горе-цвіт";
- Косінська Олена — цикл творів;
- Липовецька Євгенія — цикл творів "І будуть квітнути" та "Стихії";
- Мишолівський Володимир — цикл робіт "Обрядова Україна";
- Місюра Вікторія — цикл творів "Птахи України";
- Пілюгіна Ольга — серія килимів (гобеленів) "Ті, що прагнуть до світла";
- Рудницька Анжеліка — цикл робіт "Прамісто"
- Степанюк Вікторія — цикл творів "Писанка Рівненщини";
- Стринадюк Захар — тарелі "Цвіт папороті", "Краса Карпат", "Зірка Карпат", "Натхнення", "Mandala";
- Цибуля Ольга — цикл творів – керамічний посуд "Актуальна автентика: за мотивами Бубнівського гончарського осередку";
- Шарій Оксана — цикл творів "Джутові фантазій Оксани Шарій";
- Шелігацький Василь — серія робіт.
Довідка: Премію імені Катерини Білокур присуджують щорічно з 1990 року за визначні твори традиційного народного мистецтва, що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю. Її вручають до дня народження видатної художниці Катерини Білокур — 7 грудня.
На здобуття премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.
З 2021 року організаційно-методичний супровід присудження премії здійснює Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
- Катерина Білокур пішла з життя 10 червня 1961 року. Мисткиня почала малювати вугіллям на стіні власної хати, а згодом нею захоплювався Пікассо та знав увесь мистецький світ.
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