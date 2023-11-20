Держмистецтв оголосило імена претендентів на премію імені Катерини Білокур у 2023 році

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

На здобуття премії цьогоріч номінуються:

Борисенко Лідія — цикл творів "Українські берегині"; Гарко Людмила — цикл робіт "Помандруй у казку"; Горобчук Іван — цикл творів народного малярства "Міфологеми українського села"; Дзюрбей Ольга — серія робіт; Добровольська Валентина — серія робіт; Дудка Світлана-Роксолана — проєкт "Кахлі"; Жебчук Олег — монументально-декоративна композиція "Горе-цвіт"; Косінська Олена — цикл творів; Липовецька Євгенія — цикл творів "І будуть квітнути" та "Стихії"; Мишолівський Володимир — цикл робіт "Обрядова Україна"; Місюра Вікторія — цикл творів "Птахи України"; Пілюгіна Ольга — серія килимів (гобеленів) "Ті, що прагнуть до світла"; Рудницька Анжеліка — цикл робіт "Прамісто" Степанюк Вікторія — цикл творів "Писанка Рівненщини"; Стринадюк Захар — тарелі "Цвіт папороті", "Краса Карпат", "Зірка Карпат", "Натхнення", "Mandala"; Цибуля Ольга — цикл творів – керамічний посуд "Актуальна автентика: за мотивами Бубнівського гончарського осередку"; Шарій Оксана — цикл творів "Джутові фантазій Оксани Шарій"; Шелігацький Василь — серія робіт.

Довідка: Премію імені Катерини Білокур присуджують щорічно з 1990 року за визначні твори традиційного народного мистецтва, що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю. Її вручають до дня народження видатної художниці Катерини Білокур — 7 грудня.

На здобуття премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

З 2021 року організаційно-методичний супровід присудження премії здійснює Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Катерина Білокур пішла з життя 10 червня 1961 року. Мисткиня почала малювати вугіллям на стіні власної хати, а згодом нею захоплювався Пікассо та знав увесь мистецький світ.

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