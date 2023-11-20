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Держмистецтв оголосило імена претендентів на премію імені Катерини Білокур у 2023 році

20 листопада, 2023 понедiлок
13:37
Культура Катерина Білокур

Держагентство України з питань мистецтв і мистецької освіти оголосило імена претендентів на премію ім. Катерини Білокур у 2023 році. Усього номіновано 18 митців

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

На здобуття премії цьогоріч номінуються:

  1.  Борисенко Лідія — цикл творів "Українські берегині";
  2.  Гарко Людмила — цикл робіт "Помандруй у казку";
  3.  Горобчук Іван — цикл творів народного малярства "Міфологеми українського села";
  4.  Дзюрбей Ольга — серія робіт;
  5.  Добровольська Валентина — серія робіт;
  6.  Дудка Світлана-Роксолана — проєкт "Кахлі";
  7.  Жебчук Олег — монументально-декоративна композиція "Горе-цвіт";
  8.  Косінська Олена — цикл творів;
  9. Липовецька Євгенія — цикл творів "І будуть квітнути" та "Стихії";
  10. Мишолівський Володимир — цикл робіт "Обрядова Україна";
  11. Місюра Вікторія — цикл творів "Птахи України";
  12. Пілюгіна Ольга — серія килимів (гобеленів) "Ті, що прагнуть до світла";
  13. Рудницька Анжеліка — цикл робіт "Прамісто"
  14. Степанюк Вікторія — цикл творів "Писанка Рівненщини";
  15. Стринадюк Захар — тарелі "Цвіт папороті", "Краса Карпат", "Зірка Карпат", "Натхнення", "Mandala";
  16. Цибуля Ольга — цикл творів – керамічний посуд "Актуальна автентика: за мотивами Бубнівського гончарського осередку";
  17. Шарій Оксана — цикл творів "Джутові фантазій Оксани Шарій";
  18. Шелігацький Василь — серія робіт.

Довідка: Премію імені Катерини Білокур присуджують щорічно з 1990 року за визначні твори традиційного народного мистецтва, що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю. Її вручають до дня народження видатної художниці Катерини Білокур — 7 грудня.

На здобуття премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

З 2021 року організаційно-методичний супровід присудження премії здійснює Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

  • Катерина Білокур пішла з життя 10 червня 1961 року. Мисткиня почала малювати вугіллям на стіні власної хати, а згодом нею захоплювався Пікассо та знав увесь мистецький світ.  

Читайте також: Білокур, Примаченко, Піросмані, Руссо: як художники без освіти підкорили світ 

Україна
мистецтво
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