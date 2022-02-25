Держприкордонслужба склала список винятків для виїзду чоловіків призивного віку закордон

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на службу у Facebook.



В умовах воєнного стану для чоловіків у віці 18-60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, є низка винятків, що дозволяють громадянам усе ж перетнути державний кордон.



До таких підстав належать посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або висновок військово-лікарської комісії про непридатність.



Також покинути Україну можуть особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або на утриманні яких є дитина з інвалідністю.



А також ті, хто є усиновителем, опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.



Нагадаємо, 25 лютого Зеленський видав указ про загальну мобілізацію.