Держприкордонслужба склала список винятків для виїзду чоловіків призивного віку закордон
У Держприкордонслужбі України склали список підстав, які дозволяють чоловікам призовного віку виїхати за межі країни
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на службу у Facebook.
В умовах воєнного стану для чоловіків у віці 18-60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, є низка винятків, що дозволяють громадянам усе ж перетнути державний кордон.
До таких підстав належать посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або висновок військово-лікарської комісії про непридатність.
Також покинути Україну можуть особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або на утриманні яких є дитина з інвалідністю.
А також ті, хто є усиновителем, опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.
- Нагадаємо, 25 лютого Зеленський видав указ про загальну мобілізацію.
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