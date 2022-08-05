Держсекретар США закликав Китай "не створювати кризу" довкола Тайваню

Про це повідомляє CNN.

"Я дуже сподіваюся, що Пекін "не стане продукувати кризу чи шукати привід наростити агресивну військову діяльність", - заявив він.

Блінкен наголосив, що у багатьох країнах світу переконані, що ескалація "не є виграшною ні для кого і може мати непередбачувані наслідки, які не будуть вигідні нічиїм інтересам, включно з членами ASEAN і Китаєм. США залишаються зацікавлені у збереженні миру й стабільності у Тайваньській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво, особливо силою", - наголосив Блінкен.

Держсекретар сказав, що останніми днями США контактували з Пекіном "на усіх рівнях", щоб донести цей сигнал.

Китай у четвер, 4 серпня, заявив про пуск багатьох ракет у море на схід від Тайваню та що усі вони влучили в цілі. При цьому Японія заявила, що випущені Китаєм балістичні ракети впали у її води.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Штати "дуже пильно стежать за ситуацією" та вважають реакцію Китаю на візит надмірною й провокативною. "Один з тривожних моментів із такими навчаннями чи такими ракетними пусками як ці - ризик помилки, яка може призвести до певного конфлікту", - зауважив він.

4 серпня Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Зазначається, що навчання проходитимуть з живими стрільбами та триватимуть до 7 серпня.

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