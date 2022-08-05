Держсекретар США закликав Китай "не створювати кризу" довкола Тайваню
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США
Про це повідомляє CNN.
"Я дуже сподіваюся, що Пекін "не стане продукувати кризу чи шукати привід наростити агресивну військову діяльність", - заявив він.
Блінкен наголосив, що у багатьох країнах світу переконані, що ескалація "не є виграшною ні для кого і може мати непередбачувані наслідки, які не будуть вигідні нічиїм інтересам, включно з членами ASEAN і Китаєм. США залишаються зацікавлені у збереженні миру й стабільності у Тайваньській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво, особливо силою", - наголосив Блінкен.
Держсекретар сказав, що останніми днями США контактували з Пекіном "на усіх рівнях", щоб донести цей сигнал.
Китай у четвер, 4 серпня, заявив про пуск багатьох ракет у море на схід від Тайваню та що усі вони влучили в цілі. При цьому Японія заявила, що випущені Китаєм балістичні ракети впали у її води.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Штати "дуже пильно стежать за ситуацією" та вважають реакцію Китаю на візит надмірною й провокативною. "Один з тривожних моментів із такими навчаннями чи такими ракетними пусками як ці - ризик помилки, яка може призвести до певного конфлікту", - зауважив він.
- 4 серпня Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Зазначається, що навчання проходитимуть з живими стрільбами та триватимуть до 7 серпня.
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