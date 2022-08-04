Китайські балістичні ракети впали у територіальні води Японії

Про це повідомила японська агенція Kyodo News.

Як йдеться у повідомленні, 4 серпня уряд Японії заявив, що 5 балістичних ракет, запущених китайськими військовими, які проводять навчання біля Тайваню, впали у виключну економічну зону Японії.

Міністр оборони Нобуо Кісі назвав це першим випадком, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, потрапила у територіальні води Японії.

"Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей", - сказав Кісі.

Також повідомляється, що японський уряд подав дипломатичний протест уряду Китаю.

Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою: 6 зон проведення китайських навчань оточують острів і знаходяться близько до ключових портів Тайваню.

2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Після цього Китай заявви про військові навчання навколо острова.

3 серпня видання CNN повідомило, що Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.

Того ж дня політолог Євген Магда в етері Еспресо розповів, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію.

Павло Клімкін також висловив думку, що Китай прагне захопити Тайвань у "стилі удава", тобто мирним шляхом.

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