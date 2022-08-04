Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню
Шість зон проведення китайських навчань оточують острів і знаходяться близько до ключових портів Тайваню
Про це це повідомляє The Guardian з посиланням на китайського державного мовника.
Після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню Китай почав військові навчання довкола острова.
"Китайські військові вертольоти пролітають повз острів Пінтан, одну з найближчих точок материка до Тайваню, перед військовими навчаннями, спровокованими візитом Ненсі Пелосі", - йдеться у повідомленні.
Китайський державний мовник повідомив, що командування армії Китаю в четвер провело широкомасштабні військові навчання та навчальні заходи, включно з бойовими вправами навколо острова Тайвань.
Також зазначається, що навчання проходитимуть з живими стрільбами та триватимуть до 7 серпня.
"Під час цих фактичних бойових навчань було вибрано шість основних районів навколо острова, і протягом цього періоду всі кораблі та літаки не повинні заходити у відповідні морські райони та повітряний простір", - пише The Guardian.
Шість зон проведення китайських навчань оточують острів і іноді перекриваються територіальними водами Тайваню.
"Деякі також знаходяться дуже близько до ключових портів, і влада Тайваню звинуватила Китай у фактичному здійсненні блокади - дуже серйозне звинувачення", - пише The Guardian.
- 2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 3 серпня видання CNN повідомило, що Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.
- Того ж дня політолог Євген Магда в етері Еспресо розповів, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію.
- Павло Клімкін також висловив думку, що Китай прагне захопити Тайвань у "стилі удава", тобто мирним шляхом.
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