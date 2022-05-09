Держспецзвʼязок намагається прикрити злочинні дії Концерну РРТ, - телеканал "Еспресо"

З подивом дізнались, що Держспецзвʼязок взяв на себе відповідальність за відключення трьох українських телеканалів від цифрового ефіру, посилаючись при цьому на рішення РНБО від 18 березня 2022 року. Передусім дивно, що ні саме РНБО, ні Концерн РРТ, ні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення чи будь-які інші органи до цього моменту не додумались використовувати рішення, яке не може бути підставою для відключення.

Заявляємо, що це відверта брехня і намагання прикрити злочинні дії посадових осіб Концерну РРТ з посиланням на хоча б щось.

РНБО у листі на адресу телеканалу Еспресо прямо визнавало, що питання мовлення - це питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а не будь-яких інших органів.

Тобто, ні РНБО, ні Держспецзвʼязку, ні Концерн РРТ не мають повноважень відключати телеканал від ефіру. Такі повноваження є у Нацради, яка вже багаторазово повідомляла, що рішень про відключення вона не приймала.

Щоб переконатись в маніпуляціях Держспезвʼязку, достатньо просто відкрити рішення РНБО, на яке вони посилаються. В ньому немає ні слова про відключення від ефіру будь-яких телеканалів (хоча Держспецзвʼязку каже, що начебто воно є). Крім того, виконання відповідного рішення РНБО покладене на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення (хоча Держспецзвʼязку зазначає, що його "виконав" Концерн РРТ).

Для нас очевидно, що висловлена Держспецзʼязком позиція є намаганням прикрити злочинців з Концерну РРТ, які незаконно без будь-яких правових підстав відключили мовлення проукраїнського незалежного патріотичного каналу в час війни. І якщо посадовці Держспецзвʼязку мають бажання розділити кримінальну відповідальність з тими, хто під час воєнного стану став боротись проти офіційного українського інформаційного мовлення, хто так само, як російські окупаційні сили виключає з ефіру українські телеканали на українських територіях, ми обов’язково будемо піднімати питання про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності.