Децентралізація зруйнувала плани росіян з дестабілізації місцевої влади, - директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства
Директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук розповів, що децентралізація зруйнувала плани російських окупантів з дестабілізації влади на місцях
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Один з елементів децентралізації - це серйозна противага Росії та російській експансії. Адже в нас створюється нова система влади, яка має безліч звʼязків функціонування, як із центром - Києвом, так із іншими громадами. І коли росіяни влізли на нашу територію, то їм нічого не вдалося - не можна призначити свого гауляйтера, щоб усе працювало. Адже місцеве самоврядування є автономним і набуло ваги - люди довіряють обраній людині, а не призначеному адміністратору", - зазначив Ткачук.
Експерт додав, що завдяки децентралізації усім громадам вдалося оперативно підготуватися до опору Росії.
"Від часу запровадження децентралізації, громади відпрацювали свої моделі управління. Коли почалася гаряча фаза війни з Росією, усі громади оперативно створили свої загони самооборони, Тероборони, поставили блокпости. Буквально за 2 дні Україна перетворилася на військовий табір для зупинки агресора", - зауважив Анатолій Ткачук.
- З 24 лютого до 12 серпня окупанти втратили близько 43,2 тис військових, 1849 танків, 778 дронів і 233 літаків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.89
Купівля 38.89Продаж 39.75
-
EUR
Купівля 39.65Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе