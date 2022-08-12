Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Один з елементів децентралізації - це серйозна противага Росії та російській експансії. Адже в нас створюється нова система влади, яка має безліч звʼязків функціонування, як із центром - Києвом, так із іншими громадами. І коли росіяни влізли на нашу територію, то їм нічого не вдалося - не можна призначити свого гауляйтера, щоб усе працювало. Адже місцеве самоврядування є автономним і набуло ваги - люди довіряють обраній людині, а не призначеному адміністратору", - зазначив Ткачук.

Експерт додав, що завдяки децентралізації усім громадам вдалося оперативно підготуватися до опору Росії.

"Від часу запровадження децентралізації, громади відпрацювали свої моделі управління. Коли почалася гаряча фаза війни з Росією, усі громади оперативно створили свої загони самооборони, Тероборони, поставили блокпости. Буквально за 2 дні Україна перетворилася на військовий табір для зупинки агресора", - зауважив Анатолій Ткачук.

З 24 лютого до 12 серпня окупанти втратили близько 43,2 тис військових, 1849 танків, 778 дронів і 233 літаків.

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