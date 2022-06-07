Deutsche Bank вивіз із РФ до Німеччини сотні IT-фахівців, - FT
Німецький Deutsche Bank після початку повномасштабного вторгнення РФ до України вивіз до Берліну сотні російських IT-фахівців
Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією видання, після запровадження санкцій щодо Росії, Deutsche Bank запропонував працівникам переїхати з РФ до Берліна. Пропозицію прийняли близько половини працівників і більшість уже переїхали.
До початку війни в Росії у двох центрах Deutsche Bank у Москві та Петербурзі працювали близько 1500 осіб.
Один зі співрозмовників видання запевнив, що у банку нікого не шантажували та не змушували їхати з Росії проти волі. Загалом із Росії до Німеччини вирішило переїхати близько 2 тис. осіб - це співробітники Deutsche Bank та члени їхніх родин. Всі вони офіційно іммігрували з РФ.
- 11 березня Deutsche Bank оголосив, що згортає діяльність у Росії.
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