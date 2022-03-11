Deutsche Bank згортає діяльність у Росії

Про це йдеться у заяві Deutsche Bank, яку він оприлюднив у п’ятницю, 11 березня, інформує Еспресо.TV.

"Ми неодноразово наголошували, що найрішучіше засуджуємо російське вторгнення в Україну та підтримуємо німецький уряд та його союзників у захисті нашої демократії та свободи. Уточнимо: Deutsche Bank істотно зменшив свою позицію в Росії з 2014 року. Як і деякі наші міжнародні конкуренти, ми перебуваємо в процесі згортання нашого бізнесу в Росії, відповідно до наших юридичних та нормативних зобов’язань, і допомагаємо нашим неросійським багатонаціональним клієнтам у скороченні своїх операцій", – йдеться у заяві.

"Ніякого нового бізнесу в Росії не буде", – наголошує Deutsche Bank.

Ця заява була оприлюднена після того, як попередня позиція керівництва банку викликала різку критику з боку інвесторів і політиків, які звинувачують Deutsche Bank у тісних зв’язках з Росією.

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