Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Deutsche Welle закрила офіс у Москві

Deutsche Welle закрила офіс у Москві

4 лютого, 2022 п'ятниця
18:50
Суспільство

У п'ятницю, 4 лютого, компанія іномовлення Німеччини Deutsche Welle (DW) закрила своє бюро в Москві

Про це йдеться на сайті DW.

Заборону на мовлення видав уряд Росії. За заявою МЗС РФ, такий крок вжито у відповідь на "недружні дії" ФРН щодо заборони російського мовника RT DE.

Міністерство оголосило процедуру перевірки, чи можна класифікувати DW як "іноземного агента". Також плануються санкції проти "представників німецьких державних і громадських структур, які причетні до обмеження мовлення RT".

Генеральний директор DW Пітер Лімбург назвав заходи російського уряду "абсолютно надмірною реакцією" автократичного режиму.

Очільник Deutsche Welle пообіцяв, що DW звернеться до суду, щоб протидіяти вжитим російською стороною заходам. Мовник має ліцензії на мовлення телеканалів DW English та DW Deutsch у Росії з 2005 року.

Ліцензії дійсні для DW English до 2025 року та для DW Deutsch до 2027 року.

  • Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.
  • 3 лютого 2022 Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ. 
  • Німецький уряд назвав заборону на мовлення DW в Росії як "політичну реакцію", непорівнянною із заходами Берліна щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE.
  • Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення про заборону мовлення холдингу в Росії лише підсилить рішучість повідомляти про події в цій країні.
  • Латвія запропонувала DW перенести офіс із Москви в Ригу.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Москва
закриття
офіс
Deutsche Welle
Читайте також:
санкції проти рф
3 лютого, 2022 четвер
Розвідка США викрила план Росії щодо можливого вторгнення в Україну, - The New York Times
Богдан Ауреску
2 лютого, 2022 середа
Румунія заявила про готовність дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет
Виталий Безгин
3 лютого, 2022 четвер
"Ми всі понесемо відповідальність, найбільше - Зеленський": нардеп-"слуга" Безгін заявив, що фракція у Раді буде самоочищуватись
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.99
    Купівля 27.99
    Продаж 28.29
  • EUR
    Купівля 31.92
    Продаж 32.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
4 лютого
18:48
Тепер без тесту на COVID-19: Греція спростила вимоги вʼїзду вакцинованих туристів
18:41
СБУ
Створювали фейкові акаунти в соцмережах на замовлення РФ, щоб поширювати дезінформацію: СБУ викрила двох жителів Житомирщини
18:35
Україна - Росія
Путін - ху*ло: українські фанати заспівали легендарну пісню у півфіналі Євро-2022 проти Росії і отримали зауваження від диктора
18:28
Денис Монастирський
"Якби зателефонував, у той же момент був би посланий", - Монастирський про спроби Трухіна вирішити справу з ДТП
18:16
Борис Джонсон
Джонсон і Шольц обговорили безпекову ситуацію в Україні та домовились про розробку комплексного пакета санкцій проти РФ
18:15
Українські прикордонники отримали від США 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних районів
17:56
посольсто Німеччини
Київ відправив уряду Німеччини список необхідного озброєння, - ЗМІ
17:51
Патрони та протитанкові міни: на Донеччині в приватному будинку виявили схрон із боєприпасами
17:43
Збитий безпілотник
Збитий військовими Білорусі "український безпілотник" виявився російським, - The Insider
17:33
полювання на китів
Ісландія планує заборонити полювання на китів з 2024 року
17:29
росія танк
"Перекинули безпрецедентну кількість військових": у Естонії вважають, що війська РФ в Білорусі загрожують безпеці Литви
17:28
Ексклюзив
Іван Капсамун
"Головна проблема, яка з'їдає Україну зсередини": журналіст про безкарність політиків за злочини і скандали на прикладі Трухіна і Кузьміних
17:27
Зеленський Єрмак
Зеленський та Єрмак не бачили відео ДТП за участю нардепа Трухіна, - ОП
17:22
МЗС Польщі
"Такий ризик існує": у МЗС Польщі не виключають можливість нападу РФ під час Олімпіади-2022
17:19
Денис Монастирський
Я не бачу підстав для своєї відставки, - Монастирський
17:11
землетрус
В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,7
16:58
Держдеп США
Делегація США відвідає Болгарію, Румунію та Бельгію для обговорення стримування агресії РФ проти України
16:57
ГУАМ
Засідання лідерів та прем'єр-міністрів ГУАМ може пройти у Києві до кінця року
16:46
Усик дебютував у професійному футболі
16:43
суд, вирок
Суд відправив під арешт псевдородича очільника МВС Монастирського, який "продавав" посади у міністерстві
16:33
Путін
Американський телеканал показав Путіна під час виходу збірної України на церемонії відкриття Олімпіади
16:25
Дмитро Кулеба
"Російський план нас не дивує": у МЗС прокоментували інформацію США про фейкове відео РФ як привід для нового вторгнення в Україну
16:24
Moderna
Вчені ПАР створили свою версію вакцини Moderna проти коронавірусу
16:23
Ексклюзив
перемовини Україна-РФ
Прямі перемовини Україна-РФ - це визнання Росією себе стороною конфлікту у війні, - політолог
16:21
Церемонія відкриття Олімпіади-2022
У Пекіні відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2022. ФОТОРЕПОРТАЖ
16:19
офіс DW москва
Латвія запропонувала DW перенести офіс із Москви в Ригу
16:08
Борис Джонсон
Росія шукає привід для вторгення в Україну, - речник прем'єр-міністра Великої Британії
15:56
Анонс
"ПолітКлуб Віталія Портникова" 4 лютого. Союз проти Росії: Україна не сама, але мусить тримати удар
15:55
штам
У Європі виявили новий штам ВІЛ, який удвічі швидше вражає імунну систему
15:51
Церемонія відкриття Олімпіади-2022
Олімпійські ігри у Пекіні оголошено відкритими
15:43
Зеленський
Зеленський обговорив із президенткою Словаччини збільшення потужностей для транспортування газу та безпекову сферу
15:42
росія танк
Росія приховано завезла в ОРДЛО 9 тис. тонн пального, танки й артилерійські установки, - розвідка
15:35
ОБСЄ
Країни ОБСЄ закликали режим Лукашенка звільнити понад тисячу політв'язнів
15:26
У Польщі готують ще одну партію військово-технічної допомоги Україні, поставки почнуться з наступного тижня
15:25
ВВП України зріс на 5,9% наприкінці 2021 року
15:20
Збірна України з футзалу
До перемоги: найдорожчий футболіст України Малиновський підтримав нашу збірну з футзалу перед матчем з Росією
15:18
Саулі Нііністьо
Президент Фінляндії виступив за перегляд Мінських угод
15:13
Парламент Нідерландів
Парламент Нідерландів проголосував за надання підтримки Україні на тлі загрози вторгнення РФ
15:06
COVID
Кількість нових хворих збільшуватиметься, пік ще не настав, але мине досить швидко, - академік Комісаренко про COVID-19  в Україні
15:03
Телеканал "НАШ"
Зеленський порушив закон, не відповівши на петицію про санкції проти каналу "НАШ", - Стерненко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV