Deutsche Welle закрила офіс у Москві

Про це йдеться на сайті DW.



Заборону на мовлення видав уряд Росії. За заявою МЗС РФ, такий крок вжито у відповідь на "недружні дії" ФРН щодо заборони російського мовника RT DE.



Міністерство оголосило процедуру перевірки, чи можна класифікувати DW як "іноземного агента". Також плануються санкції проти "представників німецьких державних і громадських структур, які причетні до обмеження мовлення RT".



Генеральний директор DW Пітер Лімбург назвав заходи російського уряду "абсолютно надмірною реакцією" автократичного режиму.



Очільник Deutsche Welle пообіцяв, що DW звернеться до суду, щоб протидіяти вжитим російською стороною заходам. Мовник має ліцензії на мовлення телеканалів DW English та DW Deutsch у Росії з 2005 року.



Ліцензії дійсні для DW English до 2025 року та для DW Deutsch до 2027 року.

Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.

3 лютого 2022 Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ.

Німецький уряд назвав заборону на мовлення DW в Росії як "політичну реакцію", непорівнянною із заходами Берліна щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE.

Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення про заборону мовлення холдингу в Росії лише підсилить рішучість повідомляти про події в цій країні.

Латвія запропонувала DW перенести офіс із Москви в Ригу.



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