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"Навіть якщо ми покинемо Росію, писатимемо про неї ще більше": гендиректор DW відреагував на рішення РФ заборонити мовлення холдингу

3 лютого, 2022 четвер
21:14
Світ

Генеральний директор німецького мовника Deutsche Welle Петер Лімбург заявив, що рішення про заборону мовлення холдингу в Росії лише підсилить рішучість повідомляти про події в цій країні

Про це повідомляє DW.

"Навіть якщо нам доведеться залишити країну, ми повідомлятимемо про події в країні ще більше. Ми не будемо просто ігнорувати те, що відбувається в Росії, ми будемо звітувати. І будемо робити це все більше і більше", - сказав Лімбург.

Він зазначив, що ця заборона - ще одна ознака того, що російський уряд не зацікавлений у свободі преси та свободі думок. Також, за словами директора, це буде великим ударом для репортерів DW у РФ, які будуть змушені припинити свою роботу.

Лімбург зауважив, що не вважає цю заборону як крок "око за око”, маючи на увазі заборону у Німеччині мовлення російських каналів Russia Today. Він пояснює це тим, що російським журналістам все ще дозволено продовжувати роботу в Німеччині. Однак, за словами Лімбурга, у цьому випадку російська сторона прийняла занадто жорстке рішення.

"Ми очікували якихось заходів з боку російської сторони, але я думаю, що це надмірна реакція російського уряду. Ми зробимо законні кроки і спробуємо перевірити, чи законні ці заходи навіть за російськими стандартами", - сказав він.

Водночас голова московської редакції DW повідомив, що бюро наказали закрити до ранку 4 лютого, а співробітники DW повинні повернути свої акредитаційні картки для преси. 
 

  • Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.
  • 3 лютого 2022 Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ. 
  • Німецький уряд назвав заборону на мовлення DW в Росії як "політичну реакцію", непорівнянною із заходами Берліна щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE.


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