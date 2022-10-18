Про це в ефірі Еспресо заявила нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина.

"Найближчий час, наступний рік будуть дві основні проблеми з ліками. Перша - нестача через велику девальвацію гривні. Я подавала поправки, але неможливо їх було взяти до уваги. Я розумію, що у нас військовий бюджет, але у людей, які залежать від життєво важливих ліків, свій фронт", - розповіла вона.

За її словами, триває здорожчання ліків на 30%.

"Будемо ще просити переглянути це рішення наступного року для того, щоб люди не лишились без ліків. Це стосується як українських, так і іноземних ліків, бо більшість має закордонну сировину", - сказала нардепка.

Стефанішина наголосила, що всі ми залежимо від курсу іноземної валюти.

"Другий момент - те, що зараз якась дивна політика у МОЗ, яке почало викидати з українського ринку європейські препарати. Це відбувається відповідно до закону, який Рада ухвалила ще в травні. Він передбачає ручне керування ринком. Вже 35 препаратів минулого тижня викинули, на черзі ще сотні препаратів. Організації закликають МОЗ припинити цей процес, тому що якщо це будуть робити, то пацієнти будуть без ліків лишатися", - підсумувала вона.