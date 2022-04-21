Деякі країни НАТО хочуть продовження війни в Україні, – голова МЗС Туреччини

Про це в інтерв’ю телеканалу CNN Turk заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі, що пройшли 29 березня. Та як наголошує Чавушоглу, після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася.



"Нехай війна продовжується, а Росія слабшає", – зазначає він.

Дипломат також прокоментував можливість зустрічі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган постійно контактує з ними обома.

Президент Туреччини також запевняв, що його країна докладатиме зусиль для припинення бойових дій в Україні і досягнення миру між Москвою і Києвом.

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