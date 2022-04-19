Про це повідомляє Anadolu Agency.



Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи на зустрічі представників іноземних дипмісій в Анкарі сказав, що "досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане однією з найкращих справ, зроблених в ім'я людства".



Ердоган також з жалем констатував, що звірства щодо мирних жителів в Україні загальмували успішний перебіг переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари. "Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішені мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - сказав він.



Ердоган висловив упевненість, що мирне вирішення української кризи може бути знайдено шляхом діалогу та на основі збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, президент Франції Макрон вважає, що визначивши "червоні лінії" у війні Росії та України, Париж стане учасником конфлікту.

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