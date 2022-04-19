Попри те, що перемовини заморожені, Туреччина продовжить боротись за мир в Україні, - Ердоган
Президент Туреччини запевняє, що його країна докладатиме зусиль для припинення бойових дій в Україні і досягнення миру між Москвою і Києвом
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи на зустрічі представників іноземних дипмісій в Анкарі сказав, що "досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане однією з найкращих справ, зроблених в ім'я людства".
Ердоган також з жалем констатував, що звірства щодо мирних жителів в Україні загальмували успішний перебіг переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари. "Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішені мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - сказав він.
Ердоган висловив упевненість, що мирне вирішення української кризи може бути знайдено шляхом діалогу та на основі збереження територіальної цілісності та суверенітету України.
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