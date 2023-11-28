Деякі населені пункти на Херсонщині знищені вщент, - голова облради Самойленко

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Кількість авіа обстрілів Херсонщини дещо зменшилась. Якщо ще кілька тижнів тому за добу росіяни могли випустити по території області понад 80 керованих авіабомб, то зараз ця кількість зменшилась. Втім, ми повинні розуміти, що кожна така бомба це від 500 до 1500 кг в тротиловому еквіваленті, тому наслідки від них дуже руйнівні. Всі ми дуже сподіваємось, що цю загрозу якось вдасться знешкодити нашим військовим. Оскільки на звільненій території Херсонщини є населені пункти, які просто знищені вщент", - розповів Самойленко.

Голова облради наголосив, що хоча Сили оборони й просуваються на лівому березі Дніпра, загрозу з повітря поки що важко ліквідувати

"По всій території Херсонщини на правому березі є знищені росіянами населені пункти. Для нас питання ліквідації загрози з повітря є одним із найголовнішими на сьогодні. Наші військові зараз просуваються на лівому березі Дніпра і показують, що вони можуть просуватись далі. Однак піхота не може воювати проти повітряних цілей. Тому маємо надію, що наші партнери допоможуть нам ліквідувати такі загрози", - додав він.