Дії РФ за останні тижні стали найбільшою ескалацією війни з 24 лютого, - Столтенберг

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Те, що ми спостерігали за останні тижні та дні - це насправді найсерйозніша ескалація з моменту вторгнення у лютому. Бо якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою незаконною анексією частини української території та небезпечною ядерною риторикою - усе це є найбільшою ескалацією з початку війни", - зазначив генсек НАТО.

В інтерв’ю Столтенберг наголосив на тому, атаки Росії на цивільне населення не допоможуть Путіну знизити рішучість українців. У цій ситуації Захід має посилити підтримку України.

На запитання інтерв’юерки, чи можна очікувати на перелом ініціативи в бік Росії, він не дав конкретної відповіді.

"Війни за своєю природою непередбачувані. Російські війська мають ще багато можливостей", - сказав Столтенберг.

Столтенберг назвав абсурдними твердження про створення українцями "бружної бомби".

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