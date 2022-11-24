Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Дії Росії роблять саму ідею про переговори з нею абсурдною, - Кулеба

Дії Росії роблять саму ідею про переговори з нею абсурдною, - Кулеба

24 листопада, 2022 четвер
11:48
Світ Кулеба

Росія своїми діями відкидає можливість мирних переговорів. Подібні закиди кремль використовує як димову завісу, щоб продовжити атаки

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі для японського видання NHK.

"Дії Росії роблять саму ідею мирних переговорів абсурдною. Російські чиновники просто використовують заяви про нібито готовність до переговорів як димову завісу, щоб продовжувати агресію і терор", - наголосив він.

За словами Кулеби, Україна продовжить боротьбу, аби звільнити свої території від російської окупації.

"Україна продовжить звільняти свою землю, рятувати людей від російських злочинів, тортур, страждання та нестерпних умов життя", - додав очільник МЗС.

  • 24 листопада Китай закликав Україну та Росію якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб не допустити ескалації. Таку заяву зробили після чергового масованого ракетного удару РФ по мирних містах України 23 листопада.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
війна з Росією
Дмитро Кулеба
Читайте також:
Радбез ООН
24 листопада, 2022 четвер
Росія в ООН звинуватила у руйнуванні мирної інфраструктури українські ППО й американські ракети
Shahed-136
23 листопада, 2022 середа
Атака на ізраїльський танкер біля узбережжя Оману: ВМС США виявили уламки "шахеда"
СБУ обшуки
23 листопада, 2022 середа
Микола Княжицький: Російська церква в Україні має бути заборонена. У Раді зареєстровано відповідний законопроєкт
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 листопада
12:22
Ексклюзив
деокупаціїя Крим
Українська розвідка помітила втечу родин окупаційних чиновників та офіцерів спецслужб з Криму, - Юсов
12:21
Михайло Волинець
Нардепа Михайла Волинця оголосили у розшук
12:18
Українська електроенергія пішла в Європу
До кінця доби АЕС знову працюватимуть в українській енергосистемі, – Галущенко
12:09
Тайвань Одрі Тан міністр
Міністерка Тайваню: доступ до правдивої інформації – базова потреба людини
12:08
OPINION
Валерій Пекар
Ніщо не допоможе тому, хто відмовляється від відповідальності за майбутнє
11:41
російські окупанти
За минулу добу окупанти втратили в Україні 310 військових, 51 крилату ракету та 10 БПЛА
11:19
Петро Порошенко
Петро Порошенко закликав до повної ізоляції російського режиму
11:04
відключення світла
Аварійні відключення в Києві застосовані в 25% міста
10:58
Сумщина обстріли 14 листопада
Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини
10:52
Ексклюзив
генератори
Генераторний попит не вплине на вартість пального, є потенціал задовольнити ці потреби, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
10:46
Колаборант із Херсона
СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам на катерах утікати від контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
10:40
Віктор Орбан
Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні на 187 млн євро
10:39
сніг зима погода
В багатьох областях України оголосили підвищений рівень небезпечності через погоду
10:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пропозиція Польщі про надання систем Patriot Україні стане поштовхом для передачі ЗСУ протиракетної оборони, - Згурець
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: євро зріс у ціні
09:51
світло
У Міненерго прогнозують, що дефіцит електроенергії скоротиться до вечора 24 листопада
09:40
світло
У низці областей України частково відновлено електропостачання: ситуація на ранок 24 листопада
09:38
Оновлено
світло
Енергетики працювали всю ніч, але 70% Києва досі без електрики, - Кличко
09:34
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Британська розвідка розповіла, куди РФ відправила вибитих із Херсона десантників
09:31
Потяг
Укрзалізниця попередила про затримку 81 потяга 
09:15
OPINION
Микола Княжицький
Еспресо завжди залишатиметься зі своїми глядачами
09:11
Молдова
На кордоні з Молдовою призупинили роботу пункти пропуску
08:40
без світла
На Київщині 1125 населених пунктів залишилися без енергопостачання після атаки РФ
08:35
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
До 50% споживачів Дніпропетровщини вже з електрикою, - ОВА
08:30
Анонс
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 24 листопада
08:03
OPINION
Вадим Денисенко
Війна за Бєлгород. Що насправді планують росіяни?
07:43
ракетний удар
Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників під час масованої атаки 23 листопада, - уточнення Генштабу
07:36
Олександр Оксанченко у винищувачі
Українська авіація завдала 6 ударів по російських військових та їхній техніці
07:26
танк рф
На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог з танків і артилерії обстріляв 16 населених пунктів, - Генштаб
07:15
ПВК Вагнера
В окупованій Горлівці медикам заборонили проводити судмедекспертизи тіл вагнерівців, - Генштаб
06:58
Китай
Китай ще раз закликав Україну та РФ до переговорів
06:56
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі
06:30
Юрій Ігнат
ППО бездоганно впоралася з масованим обстрілом росіян, - Ігнат про ракетні удари 23 листопада
06:20
електричка
Приміські електрички вийдуть на маршрути 24 листопада, проте частота курсування може бути меншою, - УЗ
06:12
Андрій Костін
Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора у Європі
05:58
Анналена Бербок
Німеччина виділяє ще €1 млрд на подолання наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією РФ
05:47
Еммануель Макрон
Удари по інфраструктурі не повинні залишатися безкарними, - Макрон про атаку РФ по Україні 23 листопада
05:37
ковід
У Китаї зафіксовано рекордний приріст інфікованих на COVID-19
05:10
Володимир Путін
Путіну у питанні війни в Україні все важче балансувати між націоналістами і рештою населення, - ISW
04:42
Хімічна зброя
У разі подальших поразок, Росія може застосувати в України хімічну зброю, зокрема "Новічок", - Politico
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV