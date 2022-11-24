Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі для японського видання NHK.

"Дії Росії роблять саму ідею мирних переговорів абсурдною. Російські чиновники просто використовують заяви про нібито готовність до переговорів як димову завісу, щоб продовжувати агресію і терор", - наголосив він.

За словами Кулеби, Україна продовжить боротьбу, аби звільнити свої території від російської окупації.

"Україна продовжить звільняти свою землю, рятувати людей від російських злочинів, тортур, страждання та нестерпних умов життя", - додав очільник МЗС.

24 листопада Китай закликав Україну та Росію якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб не допустити ескалації. Таку заяву зробили після чергового масованого ракетного удару РФ по мирних містах України 23 листопада.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb