Про це поінформувала пресслужба китайського міністерства торгівлі.

Сполучені Штати вирішили додати деякі підприємства Китаю до свого списку експортного контролю, які, на думку США, пов'язані з допомогою КНР Росії.

"Дії США не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.Це типова одностороння санкція, яка завдає серйозної шкоди законним правам та інтересам підприємств та впливає на безпеку та стабільність. Китай рішуче виступає проти цього", - зазначили у відомстві.