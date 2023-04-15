"Дії США не мають підґрунтя в міжнародному праві", - Китай про санкції, які зачепили компанії КНР
Америка застосувала санкції проти деяких китайських компаній, які можуть бути причетними до допомоги РФ: у Пекіні назвали ці дії протиправними
Про це поінформувала пресслужба китайського міністерства торгівлі.
Сполучені Штати вирішили додати деякі підприємства Китаю до свого списку експортного контролю, які, на думку США, пов'язані з допомогою КНР Росії.
"Дії США не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.Це типова одностороння санкція, яка завдає серйозної шкоди законним правам та інтересам підприємств та впливає на безпеку та стабільність. Китай рішуче виступає проти цього", - зазначили у відомстві.
- Нагадаємо, китайська компанія придбала зливки мідних сплавів на суму не менше $7,4 млн у підприємства, що знаходиться на окупованій Росією частині України
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