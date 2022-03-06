Диктатура Росії скоро перетне рівень КНДР, чекаємо на внутрішній фронт у РФ, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що невдовзі Росія перетне рівень, який склався у КНДР - найжорсткішій диктатурі світу
Про це він сказав під час брифінгу.
Кулеба наголосив, що реакція на російську агресію не лише іноземних урядів, а й західного бізнесу вже стала болючою для Росії.
"Пішов ефект доміно. Це тільки початок страждань та болісних втрат для Росії. Росія дізнається, що таке справжня ізоляція. 113 компаній-гігантів вже вийшли з російського, 213 великих компаній частково або повністю припинили співпрацю з російськими партнерами", - сказав він.
Кулеба запевнив, що цей тиск зростатиме. Він не задоволений рівнем санкцій з боку платіжних систем Visa та MasterCard.
"Деякі лазівки для роботи залишилися... Будемо тиснути на Візу і Мастеркард, щоби вони повністю припинили роботу в Росії", - розповів міністр.
Він анонсував оголошення від МЗС України тих компаній, які не поспішають припиняти роботу в РФ. МЗС розраховує на відкриття внутрішнього фронту з боку російських громадян через драконівські обмеження, запроваджені в РФ.
"В Росії стає неможливо жити і не через війну… Північна Корея таким темпом перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією", - заявив Кулеба.
Від кінця тижня в РФ діє кримінальне покарання до 15 років за правдиві повідомлення про війну в Україні, якщо вони відрізняються від лінії російської пропаганди.
"Сотні тисяч росіян не хочуть так жити. Ми вже бачимо антивоєнні демонстрації", - додав очільник МЗС.
- Нагадаємо, 1 березня Mastercard заблокував деяким російським фінустановам доступ до своєї платіжної системи. Visa також заблокувала доступ російським банкам із санкційного списку.
- 2 березня в Держуму РФ внесли поправки про покарання за розповсюдження фейків про дії ЗС Росії - строк передбачає 15 років позбавлення волі.
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