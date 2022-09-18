"Ділять награбоване". Подоляк пояснив, хто по кому стріляв у Херсоні
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що у Херсоні окупанти розпочали стрілянину між своїми формуваннями на ґрунті побутових конфліктів
Про це він повідомив у твіттері.
"Масштабна стрілянина в центрі Херсона – ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, "кадирівцями", військовими РФ та ФСБ. Кількість "побутових конфліктів" збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних сил України", - пише Подоляк.
- Ввечері 17 вересня у центрі Херсону відбулись вуличні бої, жителі міста чули вибухи та звуки стрілянини.
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